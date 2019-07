L’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha lanciato un allarme rivolto ai medici in merito ad Elmiron, medicinale indicato per il trattamento della sindrome della vescica dolorosa, caratterizzata da glomerulazioni o ulcere di Hunner negli adulti con dolore da moderato a severo. In particolare l’Agenzie pone l’attenzione su diverse segnalazioni di casi di maculopatia pigmentosa dovuta al polisolfato di pentosano sodico, contenuto in Elmiron.

“Durante il trattamento – precisa AIFA rivolgendosi ai medici –, i pazienti devono essere sottoposti a esami oculistici regolari per l’individuazione precoce di una maculopatia pigmentosa. Ciò vale in particolare per coloro che assumono polisolfato di pentosano sodico a lungo termine. I pazienti devono essere avvisati di consultare tempestivamente un medico in caso di alterazioni visive, quali difficoltà di lettura e lentezza nell’adattamento ad ambienti scarsamente illuminati o a luce ridotta”