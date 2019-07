Emofilia, trattamento e profilassi: Bayer presenta nuovi dati

In occasione dell’ISTH 2019 (Società Internazionale di Emostasi e Trombosi), che si terrà dal 6 al 10 luglio a Melbourne, Bayer presenterà nuovi dati su damoctocog alfa pegol, il fattore VIII ricombinante a lunga emivita indicato per il trattamento e la profilassi nei pazienti con emofilia precedentemente trattati, a partire dai 12 anni di età

Con un’emivita prolungata, il farmaco di Bayer consente un regime terapeutico personalizzabile con infusioni ogni 5 giorni, ogni 7 giorni o 2 volte a settimana. La commercializzazione in Italia è prevista nei prossimi mesi.

“Damoctocog alfa pegol garantisce una riduzione del numero di infusioni rispetto alle terapie con concentrati standard, assicurando allo stesso tempo una più efficace protezione nei confronti degli episodi emorragici,” sostiene la Dottoressa Maria Elisa Mancuso dell’IRCCS Fondazione Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che interverrà al Simposio “The power of Design: Evolving the standard of Care with Damoctocog alfa pegol” organizzato da Bayer. “Per il paziente questo significa maggiore protezione dai sanguinamenti con un numero minore di infusioni”.

Emofilia A

L’emofilia colpisce circa 400.000 persone in tutto il mondo ed è un disordine in gran parte a carattere ereditario, in cui una delle proteine necessarie per la coagulazione del sangue o è mancante o è ridotta. L’emofilia A è la forma più comune, in cui la coagulazione del sangue è compromessa per la mancanza o l’alterazione funzionale del FVIII coagulativo. I pazienti hanno frequenti sanguinamenti a livello dei muscoli, delle articolazioni o di altri tessuti, che possono causare nel tempo un danno permanente alle articolazioni. Le lesioni possono avere conseguenze gravi se non trattate adeguatamente, poiché la velocità di formazione del coagulo è più lenta nei pazienti affetti da emofilia rispetto agli individui sani. L’emofilia A ha una frequenza stimata di 1 su 5.000 maschi nati vivi, interessando persone in tutto il mondo. In Europa, l’emofilia A colpisce 1 persona su 10.000, per un totale di oltre 30.000 persone. Ad esempio, oggi ci sono circa 4.000 persone affette da emofilia A in Italia, 3.500 in Germania e 13.000 negli Stati Uniti.