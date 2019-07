“Emozionata per il lancio di Luca”

Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Si dice , l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti. “E’ ancora più emozionante per me che sono un’astronauta” sottolinea la prima donna italiana diventata astronauta, parlando a SkyTg24 dal MAXXI di Roma dove sono riuniti i maggiori esponenti dello spazio italiano, tra cui il presidente dell’Asi, Giorgio Saccocica, per seguire il volo di AstroLuca.

“Luca è un amico è un collega e questo rende ancora di più emozionante il suo lancio” aggiunge Samantha Cristoforetti ricordando che Parmitano, come lei, appartiene all’Aeronautica Militare Italiana.