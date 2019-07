Energia: online nuovo portale ENEA per le diagnosi energetiche

È online il portale Audit 102 sviluppato dall’ENEA per supportare le imprese che sono chiamate ad effettuare la diagnosi energetica dei propri impianti produttivi entro il 5 dicembre 2019. Il nuovo sito, presentato oggi in anteprima nella sede ENEA a Roma, è stato ideato per semplificare l’inserimento del rapporto di diagnosi e della relativa documentazione, con particolare attenzione al ruolo che imprese e consulenti rivestono nel processo di diagnosi energetica, garantendo la responsabilità, la proprietà e la riservatezza dei dati trasmessi.

Il check-up energetico per le grandi imprese e per quelle energivore da realizzare ogni quattro anni è stato introdotto dal dlgs 102/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. In seguito al provvedimento è stata istituita, da parte dell’ENEA, una banca dati dedicata ai rapporti di diagnosi.

L’Italia si colloca al top della classifica Ue dei Paesi più virtuosi nell’attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica per i check-up nelle aziende: nel periodo 2015-18 sono state inviate 16.105 diagnosi energetiche da parte di 8.871 aziende, di cui 5.862 da grandi imprese e 2.913 energivore, con un risparmio di 896,3 Ktep/anno.