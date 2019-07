Eruzione Stromboli: notte tranquilla, ma il vulcano resta “osservato speciale”

Nonostante il livello di attenzione sia massimo, è trascorsa una notte tranquilla a Stromboli: è in vigore l’allerta gialla della Protezione civile, anche se in Prefettura a Messina è stata sciolta l’unità di crisi. Mercoledì scorso il vulcano ha fatto paura e causato la morte dell’escursionista Massimo Imbesi, ed ora, pian piano, l’isola eoliana torna lentamente alla normalità. “Iddu” resta sorvegliato speciale e il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ieri ha emesso un’ordinanza di divieto temporaneo di accesso al vulcano da entrambi i versanti a partire da quota 400 metri. In mare per tutta la giornata si sono alternate le motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e Capitaneria di porto, una staffetta a scopo precauzionale per fronteggiare eventuali emergenze.

La situazione più critica a Ginostra, dove cenere vulcanica e detriti hanno ricoperto strade e tetti delle case. Si è registrato un blackout per diverse ore, ma la corrente elettrica è stata riattivata grazie all’intervento dei tecnici Enel.

Ieri i canadair hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai attivi.