Estate 2019: le vacanze italiane sempre più all’insegna del buon cibo

Anche se la scusa ufficiale è la ricerca del relax, le nuove vacanze come le intendono gli italiani non sono più quelle di una volta, dove lunghi momenti di riposo erano intervallati con un minimo di attività motoria e cene pantagrueliche da far invidia ad un banchetto di nozze.

Oggi, complici forse i social, dove amiamo mostrarci al meglio, grazie inoltre ad una maggiore informazione supportata anche da aziende fra le quali Nestlé, che da sempre mette a disposizione i propri studi scientifici e ricerche per aiutare le persone a vivere in modo più sano, gli italiani si portano in vacanza anche la consapevolezza del proprio benessere, che nulla toglie alla nostra natura di estimatori del buon cibo.

Proprio i dati emersi da una ricerca Nestlé, realizzata con l’intento di sondare l’attenzione e la consapevolezza degli italiani riguardo l’alimentazione equilibrata anche in vacanza, hanno infatti messo in luce una precisa direzione dei nostri compaesani verso il mangiare equilibrato lontano da casa. Il 74% degli intervistati preferisce, durante le ferie, cibo sano, oppure cerca di compensare o alternare pasti ‘gustosi’ ma non troppo leggeri, con pasti più equilibrati. A fronte di una fetta minore, composta dal 26%, alla quale non interessa farsi condizionare da direttive più corrette in fatto di alimentazione.

Con questi presupposti quindi, gli italiani, fuori dai propri confini, dovrebbero preferire i luoghi di vacanza dove pensano di mangiare più sano ed equilibrato… E infatti è così: interrogati sull’argomento, danno la preferenza, nell’ordine, all’offerta gastronomica di Spagna, Grecia, Francia, Portogallo, Svizzera e Paesi Nordici (Norvegia, Svezia, Finlandia), esattamente gli stessi Paesi più ricercati per il turismo, sempre secondo una precedente ricerca Nestlé.

Per quanto riguarda il gusto, quando viene chiesto in quali Paesi ci si aspetta di soddisfare di più il palato, l’elenco resta uguale per le prime in classifica (Spagna, Grecia, Francia, Portogallo) che – a sorpresa – sono seguite da Germania, Austria, Regno Unito e Paesi dell’Est. Una originale percezione ‘italiana’ sul gusto, che varrebbe la pena approfondire.

Se rimaniamo in Italia, ecco le regioni ritenute più appetitose, nell’ordine: Sicilia, Campania, Emilia-Romagna, Calabria, Puglia, Lazio, Toscana e Sardegna.

Dato che siamo nel periodo delle vacanze, che per molti coinciderà anche con incontri romantici, meglio non dimenticare che, secondo un’altra recente ricerca Nestlé, durante il primo appuntamento a cena, il 60% è più propenso ad innamorarsi se l’altro sembra apprezzare il cibo, non lasciando nulla nel piatto. La spiegazione? Chi ama il cibo apprezza i piaceri della vita! Sempre per lo stesso motivo, al primo appuntamento, meglio ordinare il dolce: ben l’84% lo ritiene un gesto rivelatorio di un’indole che sa godere dei piccoli momenti piacevoli della vita.

Tralasciando il lecito ‘sgarrare’ al primo appuntamento del flirt estivo, la ricerca Nestlé sull’atteggiamento che avremo verso il cibo durante le nostre vacanze, ci lascia immaginare che gli italiani affronteranno l’autunno in ottima forma. Una buona notizia anche per i futuri sposi di settembre, mese che – sempre secondo la ricerca Nestlé – risulta essere prima in tendenza nella scelta della data del matrimonio.