Estate: ansia da costume, un italiano su 2 preferisce non mostrare il fisico

Sole, mare e ansia da costume. Per molti connazionali lo specchio è un nemico e l’idea di affrontare le vacanze in bikini è ansiogena. Tanto che, secondo un’indagine, a boicottare la spiaggia per non doversi mostrare senza vestiti è più di un italiano su due. Un connazionale su tre dichiara inoltre di sentirsi a disagio con il proprio corpo, mentre per due su tre il peso diventa un problema di autostima.

Dover infilare il costume “si presenta ogni anno come un pensiero tormentoso – spiega Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, presidente Eurodap (Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico) e direttore scientifico del centro Bioequilibrium – Per alcuni passa in fretta, senza che vi diano molta importanza, mentre per altri può rappresentare una vera e propria difficoltà. Questo perché l’elevata considerazione per la propria immagine fisica diventa un serio ostacolo per vivere con serenità il periodo estivo“.

Un sondaggio realizzato da Eurodap ha voluto analizzare lo stato d’animo degli italiani rispetto al loro aspetto fisico. Dai risultati dell’indagine, a cui hanno risposto circa 650 persone, è emerso come il 38% si sente maggiormente a disagio con il proprio corpo rispetto all’anno precedente. Il 57% ha ammesso che la propria forma fisica influenza la scelta della meta della vacanza, preferendo un contesto in cui non si debba mostrare troppo il corpo. Il 69% prova a regolare la propria alimentazione nel periodo precedente allo sfoggio del costume, e il 74% afferma apertamente che la propria autostima è fortemente condizionata dal peso.

“Il timore di non ricevere l’approvazione altrui, dovuto appunto, alla paura di essere giudicati negativamente per il proprio aspetto fisico – commenta Vinciguerra – è la condizione psicologica con cui ci si presenta ad affrontare la prova costume. Questa sorta di rimuginio è in grado di esaurire mentalmente una persona a causa delle continue preoccupazioni, stati d’ansia e stress che incidono in ultimo sull’autostima. Infatti, in casi estremi, la soluzione alla prova costume potrebbe essere trovata nell’evitare tutte quelle situazioni in cui il rischio di giudizio riguardo il proprio aspetto fisico è elevato (mare, piscina, terme, eccetera)“.

Ecco allora alcuni consigli dell’esperta per affrontare con più serenità la prova più temuta dell’estate. “Bisogna innanzitutto evitare di saltare i pasti per dedicarsi a diete lampo, mentre è consigliabile cambiare le proprie abitudini alimentari adottandone di più sane, magari consultando una professionista – raccomanda – Inoltre è sempre bene praticare attività fisica ed evitare assolutamente di fare confronti sfogliando giornali e riviste di moda. Infine è bene cercare di non rimuginare troppo sul proprio aspetto, ma viversi l’estate con ciò che questa offre“.