Estinzione, sempre più lunga la lista delle specie minacciate: 28mila in più a rischio

E’ purtroppo sempre più lunga la lista delle specie minacciate di estinzione: l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha reso noto che sono a rischio 28mila specie in più, il 27% di quelle esistenti.

L’elenco ora comprende in totale circa 106mila specie, classificate secondo una scala che va da quelle con minore rischio di estinzione a quelle seriamente minacciate, fino a quelle ormai estinte, ossia il cui ultimo esemplare esistente sul pianeta è scomparso.

I nuovi dati “indicano chiaramente quanto in ogni angolo del mondo l’uomo stia sfruttando la natura“, ha dichiarato il direttore generale dell’organizzazione, Grethel Aguilar.

Gli anfibi costituiscono il 40% delle specie recentemente incluse nell’elenco, seguiti da conifere e barriera corallina; seriamente minacciati anche squali e razze, crostacei, mammiferi e uccelli.