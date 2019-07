Continua l’attività eruttiva dell’Etna: la scorsa notte si è aperta una bocca effusiva sul fianco nord del cratere

Continua l’attività eruttiva nel nuovo cratere di sud-est dell’Etna. Lo rende noto l’Osservatorio Etneo dell’Ingv. Nella notte, all’1.07, si è aperta una bocca effusiva sul fianco settentrionale del cratere, che ancora in questo momento sta emettendo una colata di lava diretta verso il versante occidentale della Valle del Bove. Il fronte lavico attivo era a circa 1,5 chilometri dal punto d’emissione. E’ invece diminuita l’attività esplosiva alla bocca sommitale che aveva raggiunto un culmine in tarda serata. L’ampiezza massima del tremore vulcanico è stata raggiunta verso le 22.30 di ieri sera, in seguito è diminuita, rimanendo comunque su livelli alti. In mattinata sono avvenute diverse modeste emissioni di cenere sia dal cratere di nord-est, sia dalla bocca nuova. Verso le 11 ha avuto inizio un’abbondante emissione di cenere di color marrone dal cratere di Nord-Est. E’ stato di conseguenza emesso un comunicato Vona (Volcano Observatory Notice to Aviation) rosso.