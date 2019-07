Spazio: Europa, Russia e Cina valutano il piano per la costruzione di una stazione di ricerca scientifica sulla luna

Le autorità spaziali di Cina, Europa e Russia hanno concordato di esplorare congiuntamente un piano per costruire una stazione di ricerca scientifica sulla luna. Lo ha dichiarato oggi Wu Yanhua, vicedirettore della China National Space Administration (CNSA). Wu ha detto che la valutazione congiunta si concentrerà sugli obiettivi scientifici della stazione, così come su discussioni relative al sistema o basate sulla missione. A una conferenza internazionale sull’esplorazione della Luna e lo spazio profondo iniziata oggi nella città cinese meridionale di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, Wu ha detto che i partecipanti pianificheranno e progetteranno congiuntamente la stazione, coordineranno l’attuazione del piano e in definitiva condivideranno i risultati scientifici. Pei Zhaoyu, vicedirettore del Centro per l’Esplorazione Lunare e il Programma Spaziale della CNSA, ha detto che si prevede che il piano di costruzione per la stazione sarà completato in due-tre anni, al termine delle valutazioni da parte di un team internazionale di scienziati. Pei ha dichiarato che sarà istituito un comitato intergovernativo di coordinamento sulla stazione di ricerca lunare. Wu Weiren, un capo progettista del programma di esplorazione lunare della Cina, ha detto che il Paese utilizzerà la quarta fase del programma così come le sue successive missioni per valutare la fattibilità di lavorare sulla luna per un lungo periodo di tempo. Cina, Russia ed Europa hanno tutte proposto o manifestato un interesse riguardo l’idea di costruire una base scientifica sulla Luna.