L’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – ha disposto il ritiro di 20 lotti del medicinale BRUFEN*30CPR RIV 600MG – AIC 044661015 della ditta Farmed Srl. BRUFEN è utilizzato per la cura del dolore di qualsiasi origine. Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione della ditta Farmed, che contestualmente ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas è invitato a verificare.

Ecco i lotti del farmaco incriminati e ritirati:

Lt74258PC con scadenza 31-01-2020,

Lt77901PC con scadenza 30-04-2020,

Lt77881PC con scadenza 30-04-2020,

Lt78113PC con scadenza 31-05-2020,

Lt74281PC con scadenza 31-01-2020,

Lt79173PC con scadenza 30-06-2020,

Lt86324PC con scadenza 31-01-2021,

Lt86342PC con scadenza 31-01-2021,

Lt86360PC con scadenza 31-01-2021,

Lt87465PC con scadenza 28-02-2021,

Lt83847PC con scadenza 31-10-2020,

Lt83886PC con scadenza 31-10-2020,

Lt83888PC con scadenza 31-10-2020,

Lt83899PC con scadenza 31-10-2020,

Lt82607PC con scadenza 30-09-2020,

Lt79177PC con scadenza 30-06-2020,

Lt81495PC con scadenza 31-08-2020,

Lt82655PC con scadenza 30-09-2020,

Lt82667PC con scadenza 30-09-2020

Lt82591PC con scadenza 30-09-2020.

Aifa ha poi disposto il ritiro di un altro farmaco: tre lotti del medicinale IRBESARTAN DOC*28CPR 150MG – AIC 040865065 della ditta Doc Generici Srl. Irbesartan DOC Generici viene utilizzato per la cura di varie malattie e patologie tra le quali l’ipertensione. Il provvedimento è arrivato dopo la comunicazione da parte della ditta Doc Generici Srl, che contestualmente ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas è invitato a verificare.

Ecco i lotti del farmaco ritirati dalle farmacie:

Lotto n. LC46890 scadenza. 4-2022,

lotto n. LC46891 scadenza 4-2022,

lotto LC46892 scadenza 4-2022.

Infine, Aifa ha disposto il ritiro di 4 lotti del medicinale TOBRADEX*COLL 5ML 0,3%+0,1% – AIC 043226012 della ditta Farmed Srl. Si tratta di un collirio oftalmico indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un’infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi. Anche in questo caso il provvedimento è giunto in seguito alla comunicazione della ditta Farmed in merito ad errori di stampa presenti nel foglietto illustrativo.

Ecco i lotti ritirati dalle farmacie: