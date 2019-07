Buona Festa dell’Indipendenza, Algeria e Venezuela! Google omaggia i due Paesi con i suoi Doodle [GALLERY]

Appena un giorno dopo aver celebrato l’Indipendenza Americana, Google dedica altri due Doodle alle celebrazioni di altri due Paesi. Oggi, 5 luglio, si festeggiano l’Indipendenza dell’Algeria e quella del Venezuela.

Dopo oltre un secolo di colonialismo, in Algeria sorse un movimento di liberazione nazionale. Il Paese nordafricano raggiunse l’indipendenza in questo giorno del 1962. Il nome ufficiale del Paese è Repubblica Democratica Popolare di Algeria. Ha una popolazione di 42.005.390 abitanti. Si trova nella parte settentrionale dell’Africa e confina con Tunisia, Libia, Niger, Mauritania, Mali e Marocco. Oggi, le bandiere bianche e verdi sventolano orgogliosamente in Algeria con una stella rossa e una luna crescente che riflettono il contesto religioso e la storia del Paese. Grandi parate, eventi culturali e concerti saranno organizzati oggi in Algeria per celebrare la ricorrenza.

Anche il Venezuela festeggia oggi la sua indipendenza dalla Spagna raggiunta in questo giorno del 1811. I festeggiamenti ufficiali includono riunioni di famiglia con musica, balli e cibo tradizionali. Il nome ufficiale del Paese è Repubblica Bolivariana del Venezuela. Ha una popolazione di 30.620.404 e la sua bandiera presenta tre strisce orizzontali giallo, blu e rosso, con 8 stelle bianche a formare un semicerchio sul blu. Si trova nell’America meridionale e confina con Guyana, Brasile e Colombia. Le classiche delizie preparate per la festività di oggi includono croccanti tostones, arepas e il Pabellón Criollo, un mix di riso con fagioli neri, platano fritto e carne sfilettata.

Buona Festa dell’Indipendenza 2019, Algeria e Venezuela!