Oltre un milione di persone si sono riunite a New York, sulle sponde dell’East River, tra Manhattan e Brooklyn, per ammirare i consueti fuochi di artificio del 4 Luglio, Festa dell’Indipendenza. Dopo 5 anni, lo spettacolo pirotecnico, offerto dai grandi magazzini Macy’s, è tornato ad avere come base il ponte di Brooklyn.