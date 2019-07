Festa dell’Indipendenza, Trump: “Torneremo sulla Luna e pianteremo la bandiera americana su Marte”

Il maltempo ha rischiato di mandare a monte le fastose celebrazioni volute dal presidente Donald Trump per il 4 Luglio a Washington. I temporali sulla capitale statunitense hanno ritardando il discorso che il tycoon ha tenuto al Lincoln Memorial e l’esibizione dei Blue Angels, i jet acrobatici della marina militare.

“Torneremo sulla Luna molto presto e pianteremo la bandiera americana su Marte“: questa una delle affermazioni di Trump nel discorso tenuto per la Festa dell’Indipendenza. Il presidente ha ricordato come il prossimo 20 luglio ricorra il 50° anniversario della missione Apollo 11 della NASA, che portò i primi uomini sulla Luna.

Ha descritto l’America come “il Paese più eccezionale della storia” per le sue conquiste nello Spazio ma anche “per aver abolito la schiavitù, per aver conquistato i diritti e dato alle donne il diritto di voto, per la musica, il jazz, il rock and roll, il Super Bowl, i grattacieli, i ponti sospesi, l’industria dell’auto“.