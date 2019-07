Finisce sotto la mietitrebbia guidata dal padre: morto 46enne

Incidente nella tarda mattinata nelle campagne di Furci, piccolo centro della provincia di Chieti: un 46enne è stato travolto e ucciso dalla mietitrebbia guidata dal padre. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente sulla quale stanno ancora indagando i Carabinieri: l’uomo stava salendo su una scala, poi sarebbe scivolato e finito sotto le ruote del mezzo agricolo. All’arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’anziano genitore è stato trasportato in Ospedale in stato di shock.