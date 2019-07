Forte ondata di caldo in arrivo a New York: si teme un nuovo blackout

Un’ondata di caldo è in arrivo sulla East Coast degli Stati Uniti: tra sabato e domenica la colonnina di mercurio dovrebbe salire fino a +37°C, facendone percepire almeno +40°C.

Bill de Blasio, sindaco di New York, ha già lanciato l’allarme e rivisto i suoi piani di campagna elettorale: resterà a New York invece del previsto tour in Iowa.

Si teme un nuovo black out nella metropoli, a causa dell’uso massiccio dei condizionatori d’aria.

Sono stati cancellati molti eventi sportivi previsti a New York nel weekend, tra cui il Triathlon e una corsa a Central Park di preparazione per la Maratona di New York.