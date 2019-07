Incredibile furto in sella ad una moto: le immagini diventate virali in rete [VIDEO]

Un video postato da Caught on CCTV, che si diverte a giocare con i video registrati dalle telecamere a circuito chiuso di tutto il mondo, è diventato virale in rete. Nelle immagini, che potete vedere in fondo all’articolo, la telecamera riprende la scena di un marciapiede. Un uomo che cammina parlando al cellulare e un motociclista che arriva a parcheggiare accanto ad altre moto già in sosta. Nulla di male, verrebbe da pensare. Ma qualcosa fa già insospettire quando il motociclista impiega troppo tempo per una manovra che sembra tutt’altro che complicata. La ragione è semplice. L’uomo in sella stava aspettando il momento giusto per strappare di mano il cellulare al pedone che passeggiava sul marciapiede, fuggendo poi a bordo della moto e diventando irraggiungibile. Potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il furto più astuto di sempre. La vittima non ha avuto il tempo di accorgersi di niente. Chissà se le immagini riprese dalla telecamera saranno riuscite ad incastrare il “centauro ladro”, magari attraverso la targa della moto. Perché avrà anche studiato bene il colpo, ma probabilmente non sapeva che lì c’era una telecamera pronta a riprendere tutto.