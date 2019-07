Genova, Ponte Morandi: ecco il VIDEO che svela la nuova struttura

Sulla pagina Facebook di PerGenova, un video prodotto da Italferr svela il nuovo Ponte Morandi che, “grazie alle sue linee snelle, risulterà armonico e slanciato. La solidità sarà garantita da 67 mila metri cubi di calcestruzzo armato con 9 mila tonnellate di acciaio“.

Ecco alcuni numeri: l’intera “travata” sarà lunga 1067 metri, le pile ellittiche in cemento armato saranno 18, 80 mila i metri cubi di scavi, 9mila le tonnellate di acciaio per le armature e 15mila quelle per la carpenteria metallica.

Verranno usati 67 mila metri cubi di calcestruzzo.