Giovanni Trapattoni diventa bisnonno: “È una gioia immensa, benvenuto Davide”

Il mitico Trap è diventato bisnonno. Nato il piccolo Davide, il figlio del nipote Riccardo. Giovanni Trapattoni, leggendario allenatore della Nazionale dal 2000 al 2004, ha annunciato la notizia sul proprio profilo Twitter: “Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!! Benvenuto Davide”. Da qualche tempo, il Trap è attivo sui social network e ora ha condiviso la foto insieme al nuovo arrivato, che trovate in alto. Lo sbarco sui social è arrivato poco prima dei suoi 80 anni, compiuti il 17 marzo scorso e grazie alla spinta del nipote, 24 anni, che gli avrebbe detto: «Nonno, tu avresti tutte le carte in regola per essere un influencer e diventare virale». E così è arrivato prima il profilo Instagram nel 2018, poi quelli di YouTube, Twitter e Facebook.