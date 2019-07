Gommone resta incagliato per via del vento e delle onde: due bagnanti salvati dalle Volanti del mare

Avevano appena gettato l’ancora quando si è incaglia nel fondale e, a causa del vento e delle onde, i bagnanti hanno perso il controllo del gommone. E’ quanto accaduto nelle baia anconetana di Portonovo dove i due malcapitati sono stati soccorsi e salvati dagli agenti delle Volanti di mare dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Ancona che, a bordo delle moto d’acqua Manta 1 e Manta 2, in pochi minuti hanno permesso loro di raggiungere i familiari. Già nei giorni scorsi le Volanti di mare, in pattugliamento davanti alle coste tra Senigallia e Numana, avevano portato in salvo due bagnanti in difficoltà davanti alla spiaggia delle Due sorelle.