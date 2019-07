Governo: Conte, insediata a P.Chigi cabina regia ‘Benessere Italia’ (2)

(AdnKronos) – “Cos’è infatti il benessere, di cui sentiamo parlare ogni giorno in tv, sui giornali e alle radio? – prosegue il premier – è garanzia di cure di prim’ordine ma al tempo stesso di minore frequenza di malattie; significa accedere agli studi e intraprendere percorsi formativi potendolo fare indifferentemente in ogni territorio della nostra Penisola; vuol dire mangiare ogni giorno cibi sani, al giusto prezzo, e compiere tante altre attività senza che queste possano compromettere la sostenibilità del Pianeta”.

“La Cabina di Regia ci aiuterà a lavorare in questa direzione, sia come connettore delle diverse politiche ministeriali, sia nella definizione di appropriati parametri con cui misurare ogni dimensione del benessere, a partire dagli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile. Benessere deve dunque diventare sinonimo di bene comune: le politiche pubbliche, cioè, devono garantire a tutti i cittadini una elevata qualità della vita, maturando una capacità di integrare l’utilità dell’oggi con il benessere del domani”, conclude il premier.