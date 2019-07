Governo: Conte, ‘opposizioni? Visto solo Guerini perché a capo Copasir’

Roma, 19 lug. (AdnKronos) – L’incontro con Zingaretti o altri esponenti dell’opposizione? “L’ho letta anch’io, come leggo tante cose. L’unico esponente che ho visto -ho passato in rassegna incontri e telefonate, semmai mi fosse sfuggito qualcosa- è l’altro ieri Lorenzo Guerini, in quanto presidente del Copasir… Io sono il presidente con responsabilità dell’intelligence, quindi si è trattato di un incontro istituzionale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.