Governo: Conte, ‘stiamo rimettendo in moto l’Italia’ (2)

(AdnKronos) – Si tratta di “progetti – va avanti Conte – che vanno dal recupero e dallo sviluppo turistico dei tanti percorsi tratturali alla realizzazione di un centro di eccellenza universitaria in tema di ‘Data Science’ e di ‘Machine learning’; dal rafforzamento della viabilità alla valorizzazione dei prodotti turistici; dalla riqualificazione di un’importante parte del patrimonio museale e culturale, fino alla riqualificazione dei borghi e del patrimonio naturalistico e ambientale”.

“Interventi – prosegue il premier – che hanno l’obiettivo di ridurre il divario infrastrutturale, economico e sociale del Molise rispetto ad altre regioni più virtuose, interventi che creano sviluppo e occupazione. Un lavoro straordinario portato avanti di concerto con le Istituzioni e gli stakeholders locali, grazie al prezioso e costante contributo di Invitalia. Un metodo di operare non calato dall’alto, che ci ha consentito di dare il via libera a progetti davvero funzionali per il territorio e le comunità locali”.