Grande successo per il 1° Alpine Pearls E-Tour partito da Cogne e record del mondo in elettrico

Soddisfazione da parte del Comune di Cogne per la riuscita del 1°Alpine Pearls E-Tour, per il quale si è fatto primo promotore insieme ad Alpine Pearls e il Comune sloveno di Bled di costruire un nuovo evento internazionale, dopo il successo dalla Coppa del Mondo di febbraio.

L’equipaggio di Cogne è rientrato alla base dopo oltre 2.500 km completamente in elettrico e dopo ben oltre 18.000 di dislivello positivo, che segnano cosi un record mondiale in auto elettrica. Il record ora dovrà essere certificato da Guinnes Record.

I team, con a bordo italiani, francesi, sloveni, austriaci e tedeschi, che hanno portato a termine il percorso sono Team Alpine Green Experience, con BMW i3 (Valle d’Aosta), Team Sicav 2000 con Renault Zoe (Valle d’Aosta), Team Power Cruise Control con Nissan Leaf, Team Enel X con Nissan Leaf II serie, Team Future Power-Vipot con Renault Zoe e Team Tesla Owners Italia – eV Now con Tesla Model X. Fra i valdostani Giuseppe Cutano e il duo Sandro Boniface e Liliana Bertolo che hanno portato la loro musica nella tappe. Insieme a loro anche l’ex europarlamentare Renata Briano che è di casa a Cogne e che ha portato nel Tour quanto si è fatto in Unione Europea in questi anni, Unione che tramite la commissione e il parlamento ha patrocinato l’evento.

L’Alpine Pearls E-Tour ha toccato ben oltre 20 comuni dalla Francia alla Slovenia, passando per diverse località italiane. Fra le perle che fanno parte dell’associazione europea si sono toccate Les Diablerets, Interlaken e Arosa, in Svizzera. Malles, Moso in Passiria e Racines in Alto Adige e Moena in Trentino e Weissensee in Austria.

Fra gli altri comuni montani le tappe hanno toccato Saint-Pierre e La Thuile in Valle d’Aosta, Aime-La-Plagne e Ugine e Passy in Francia. In Svizzera oltre alle perle si è toccato Lucerna. Grande accoglienza da parte del governo del Liechtenstein che ha permesso alle auto del tour di sfilare e parcheggiare nella centralissima piazza Peter Kaiser di Vaduz. Bolzano è stata sede di una importante conferenza stampa alla presenza del vice presidente della Provincia Giuliano Vettorato e dell’europarlamentare Herbert Dorfmann. Il tour è proseguito poi nella località trentina di Levico e a Valbrenta in provincia di Vicenza. Fra le ultime tappe anche San Candido in provincia di Bolzano.

La tappa di rientro si è concluso con una kermesse a Milano all’interno del Palazzo della Regione Lombardia. Le 7 auto sono state parcheggiate nella piazza interna del nuovo grattacielo della Regione. Ad attenderli gli assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo e Davide Carlo Caparini per le finanze insieme al sottosegretario Alan Rizzi.

Le varie tappe sono state all’insegna della mobilità sostenibile e sperimentazione di software per la gestione della carica. Gli argomenti di discussione fra i team e le varie località hanno toccato diversi argomenti, fra cui il turismo sostenibile, i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili, come ad esempio la visita alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Mignano, che è un esempio di filiera integrale, impianto di produzione e colonnina di ricarica.

Toccate anche diverse aree protette come il Parco Nazionale Svizzero a Zernez e il Parco Naturale di Tessa a Moso e proprio in quest’ultimo è stato chiesto ai team e ad Alpine Pearls di dare il nome a due cuccioli di stambecco nati in cattività e che presto verranno liberati in natura e che risalgono dal ceppo degli stambecchi del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Soddisfazione espressa dal responsabile del progetto e consigliere comunale di Cogne, Giuseppe Cutano: “Non ci aspettavamo questa accoglienza da parte delle diverse località, siamo felici di aver visto le diverse realtà alpine e il loro approccio alle tematiche di sostenibilità e di esserci confrontati. Il percorso è stato molto sfidante e difficile, ma siamo riusciti a portare a termine li sfida con tutte 7 le auto. Siamo anche felici di aver consegnato una bandiera europea al Comune di Bled come segno di cooperazione fra i paesi europei delle Alpi”.

Peter Brandauer, presidente di Alpine Pearls, dichiara: “La nostra associazione svolge dall’ormai lontano 2006 un ruolo pionieristico nella promozione di un turismo alpino incentrato sulla mobilita’ sostenibile. Grazie alla mobilita’ elettrica testata con successo in questo tour, abbinata all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e ad un efficace trasporto pubblico, e’ davvero possibile andare in vacanza sulle Alpi riducendo al minimo le emissioni.”

Per Daniele Invernizzi, Presidente eV-Now! e VP Tesla Owners Italia, “viaggiare in elettrico anche in montagna è possibile, divertente e sicuro, grazie anche all’esempio di Perle come quelle incontrate nel nostro viaggio. Obiettivo eV-Now! & Tesla Owners Italia è anche quello di dar voce ed assistere queste bellissime realtà nella transizione verso gli elettroni.”

Anche il Sindaco di Cogne Franco Allera e l’Assessore al Turismo Andrea Celesia esprimono soddisfazione per l’evento che prosegue sulla strada intrapresa da Cogne sulla sostenibilità e che vedrà nuovamente protagonista la località ai piedi del Gran Paradiso nei prossimi mesi. Cogne ha deciso anche di collaborare con l’RSE (L’ente nazionale di ricerca energetica) per sperimentare le nuove soluzioni legate alla mobilità sostenibile.