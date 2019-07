Grappoli d’uva venduti all’asta per 10mila euro

Grappoli di uva del tipo Ruby Roman sono stati battuti all’asta in Giappone per una cifra record di 1,2 milioni di yen (9.800 euro) rendendoli i più costosi di sempre, da quando la varietà è stata lanciata sul mercato, 12 anni fa.

Coltivata nella prefettura di Ishikawa, con un basso livello di acidità e alto contenuto di zucchero, la qualità è molto succosa, e ogni chicco pesa almeno 20 grammi.

Ad aggiudicarsi i preziosi grappoli è stato il proprietario di tre “ryokan”, alberghi in stile tradizionale giapponese.