Greta Thunberg in Francia: appelli per boicottarla in parlamento, “non abbiamo bisogno di guru apocalittici”

In Francia fioccano gli appelli a boicottare il discorso di Greta Thunberg, la studentessa svedese divenuta simbolo della lotta ai cambiamenti climatici: la giovane è stata invitata domani all’Assemblea Nazionale di Parigi.

“Invito i miei colleghi deputati a boicottare Greta Thunberg all’Assemblea Nazionale. Per lottare intelligentemente contro i cambiamenti climatici, non abbiamo bisogno di guru apocalittici, ma di progressi scientifici e di coraggio politico“, scrive su Twitter il deputato candidato alla presidenza dei Republicains, Guillaume Larrive’.

Greta Thunberg è stata invitata da 162 deputati del collettivo bipartisan per il clima “Accelerons”, “Acceleriamo”, per una riunione aperta agli altri parlamentari. Assisterà anche al question time del governo, accolta in tribuna d’onore.