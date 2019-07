Gruppo di turisti si avvicina troppo, il bisonte li carica e lancia in aria una bambina [VIDEO]

Nel parco nazionale di Yellowstone, un gruppo di turisti è stato caricato da un bisonte, che ha ferito una bimba di 9 anni. “I turisti si sono avvicinati troppo. Gli animali della riserva sono tutti selvaggi e hanno bisogno di spazio”, hanno spiegato i responsabili di Yellowstone.

L’attacco si sarebbe verificato dopo che tanti turisti si sono avvicinati fino a circa 3 metri dal bisonte: quest’ultimo ha caricato il gruppo ed ha alzato in aria la ragazzina, costringendo alla fuga il gruppo di curiosi.

La bimba di 9 anni, originaria della Florida, è stata trasportata in un vicina clinica, dalla quale è stata poi dimessa.

“Dovete rimanere a più di 20 metri dai grandi animali – bisonte, coyote, mufloni – e ad almeno 90 metri da orsi e lupi“, ha ribadito la direzione del famoso parco tra Wyoming e Montana.

In base alle stime del 2018, circa 4500 bisonti vivono a Yellowstone: sono gli animali maggiormente coinvolti in incidenti nel parco, ma ciò accade purtroppo principalmente a causa dell’eccessiva curiosità e imprudenza dei visitatori.