La Guardia Costiera soccorre passeggera colta da malore su nave da crociera

La Capitaneria di Porto di Olbia è intervenuta questa mattina, alle prime luci dell’alba, a circa 53 miglia al largo del porto di Olbia per soccorrere con urgenza una passeggera 31enne filippina colta da forti dolori addominali a bordo della nave da crociera “Oasis of the Seas“, partita dal porto di Napoli e diretta a Barcellona.

Ricevuta la chiamata di soccorso, gli uomini della Sala Operativa, dopo aver raccolto le prime fondamentali informazioni sulla situazione e sulle condizioni sanitarie della donna. hanno prontamente disposto l’uscita della motovedetta Sar Cp 894. Giunti sotto bordo della Oasis of the Seas, l’equipaggio della motovedetta ha provveduto al trasbordo della passeggera che è stata poi affidata alle cure del personale medico che attendeva con una ambulanza del 118 nella banchina della Capitaneria di Porto di Olbia.