Guide Escursionistiche: “Il settore è in crescita, come l’intero comparto del Turismo Ambientale”

“L’Italia da domani avrà ben 25 nuove Guide Ambientali Escursionistiche. Il settore è in crescita come l’intero comparto del Turismo Ambientale ed è essenziale il matrimonio tra Guide Ambientali Escursionistiche e Parchi. Ben 25 persone nuove che dopo un percorso formativo importante durante il quale hanno studiato geologia, biologia, ecologia del paesaggio e tante altre materie ma seguendo anche la pratica sul campo, da domani saranno Guide Ambientali Escursionistiche che potranno operare con il Parco dei Monti Simbruini nel Lazio. Pubblicato anche il Corso Professionalizzante per Guida del Parco della Murgia Materana e Guida Ambientale Escursionistica, in collaborazione con la Fondazione Matera 2019. Anche in questo caso il messaggio è molto chiaro perché la Basilicata decide di dare una continuità a Matera Capitale Europea 2019 puntando oltre Matera al Turismo Ambientale fatto di borghi limitrofi, sentieri, itinerari oltre la città materana”: lo ha annunciato oggi Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Domani, Lunedì 22 Luglio, alle ore 11, la stampa potrà assistere alla cerimonia di riconoscimento di ben 25 nuove Guide che si svolgerà presso la Casa del Parco dei Monti Simbruini a Subiaco, vicino Roma. Ben 25 nuove storie da poter raccontare.

“Domani a Subiaco, vicino Roma, esattamente presso la sede della Casa del Parco dei Monti Simbruini, alle ore 10 e 30 la cerimonia pubblica per il riconoscimento di ben 25 nuove Guide Ambientali Escursionistiche. Parchi e guide fanno lo stesso mestiere. Abbiamo dati importanti in Italia i quali ci dicono che la gente, gli italiani ma anche gli stranieri – ha dichiarato Nino Martino, Direttore Tecnico di Aigae – vuole e vogliono vedere, conoscere, camminare in natura e soprattutto vogliono farlo accompagnati. La strada è segnata.

Nei parchi USA e in tutti quelli di matrice anglosassone nel mondo (quindi la quasi totalità) le guide/interpreti lavorano nei parchi e per i parchi. Così come i ranger (sorveglianza). In Italia si è creata la strana situazione per cui chi gestisce i parchi, chi li sorveglia, chi ci guida i visitatori, sono tutti separati in amministrazioni diverse o addirittura liberi professionisti spesso senza al con raccordo con l’ente gestore.

Aigae crede fortemente nel rapporto con i parchi. Aderisce da sempre a Federparchi e ha chiesto ed ottenuto l’adesione a Europarc e Iucn.

Aigae crede molto nella qualificazione professionale, nel continuo aggiornamento, tanto da puntare molto sulla heritage interpretation, sull’etica della guida, sulle sue capacità motivazionali, perché non siamo solo escursionisti ma Guide Ambientali Escursionistiche. Da qui anche la collaborazione con la National American Interpretation in USA, Interpretive Guides Association del Canada, Interpret Europe.

Ora occorre trovare, a nostro avviso, un più profondo, efficace e duraturo rapporto di collaborazione con gli enti di gestione dei parchi, che garantisca dialogo continuo, collaborazione, rispetto.

I Parchi hanno il grande compito di garantire il futuro a coloro che non sono ancora nati, di tutelare specie, ambienti, natura, cultura, tradizioni secolari. Le Guide sono il vero e proprio “front office” dei parchi”.