Questa immagine nasconde un premio da 70.000 dollari in Bitcoin: basta solo decifrarla

La criptovaluta digitale Bitcoin recentemente ha superato quota 10.000 dollari, un’impresa considerato il rapido declino affrontato dal 2018. Se avete smesso di investire denaro in Bitcoin dopo il suo forte calo, ora avrete la possibilità di guadagnare 70.000 dollari in Bitcoin semplicemente risolvendo il puzzle dell’immagine inserita più avanti in questo articolo.

Satoshi’s Treasure è una caccia al tesoro della realtà alternativa dal valore di 1 milione di dollari in Bitcoin. L’enigma prevede che i giocatori lavorino insieme per trovare chiavi private nascoste nel mondo reale. L’enigma presenta anche altre missioni secondarie che offrono grandi somme di Bitcoin come premio. Ogni missione secondaria presenta un indizio per facilitare il gioco.

Il Satoshi’s Treasure ha appena rilasciato il suo 14° indizio sotto forma di immagine (a lato). Chi sbloccherà le chiavi private nascoste nell’immagine otterrà 3 chiavi che saranno utili per vincere il primo premio. “3 chiavi e 70.000 dollari saranno dati ai cacciatori che risolveranno l’enigma”, si legge in una nota del sito web del gioco. L’indizio è “Zero Knowledge Key” e arriva con il messaggio “Don’t be so SNARKy”. Potrebbe avere qualcosa a che vedere con il progetto di criptovaluta Zcash utilizza una tecnologia nota come “ZK-SNARKs” per mantenere le sue transazioni relativamente private.

Il Satoshi’s Treasure ha avuto inizio nel mese di aprile. I giocatori devono cooperare in squadre per risolvere enigmi che spesso coinvolgono l’interazione con oggetti del mondo reale e località del globo. Gli organizzatori del gioco dividono chiavi private del valore di 1 milione di dollari in Bitcoin in 1.000 frammenti. La prima persona o squadra a raccoglierne 400 sbloccherà immediatamente il premio. Finora, i giocatori hanno risolto solo 10 dei 14 indizi per le chiavi del Satoshi’s Treasure.