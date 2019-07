Sono stati 25 gli incendi che sono divampati in Sardegna oggi e che sono stati spenti dall’intervento della macchina antincendi regionale. In quattro casi e’ stato necessario l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale: a Loiri Porto San Paolo in Gallura, a Sassari, a Pula nella costa sud occidentale dell’isola, e a Torpe’, nel Nuorese.