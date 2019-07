Incendi boschivi in California: quest’anno potrebbero essere ancora più distruttivi, mezzo milione di case a rischio

Secondo l’agenzia Bloomberg, quasi mezzo milione di abitazioni in California, per un valore totale di 628 miliardi di dollari, sono ad alto rischio incendio.

In base ai dati del Forest Service statunitense i roghi quest’anno potrebbero essere più distruttivi di quelli del 2018, i peggiori nella storia dello Stato con 85 morti e oltre 12 miliardi di danni.