Incendi in Liguria: fiamme vicino alle case sulle alture di Sanremo

Un incendio boschivo è divampato nella notte in località strada Monte Ortigara a Sanremo: hanno operato a lungo squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile, oltre a volontari, per circoscrivere le fiamme e tenerle lontane dalle abitazioni.

In mattinata è giunto sul posto un elicottero antincendio ed è in arrivo anche un Canadair.