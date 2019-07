Incendi alla Plaia di Catania: dopo la paura la conta dei danni

All’indomani dell’incendio che ha devastato la Plaia di Catania, danneggiando stabilimenti balneari, auto e spinto i bagnanti in mare per la paura, si contano i danni. Ombrelloni, sdraio, cabine in legno, alberi, palme sono stati divorati dalle fiamme.

Nel boschetto della Plaia si registrano ancora focolai accesi, strettamente monitorati da vigili del fuoco, forestale e protezione civile.