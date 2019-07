Incendi in Portogallo: terminata la fase di emergenza nel centro del Paese

In Portogallo, la lotta contro gli incendi boschivi che hanno colpito il centro del Paese dura da 4 giorni, ma adesso la situazione è in miglioramento: la protezione civile ha spiegato che spera di “superare” la fase di emergenza nel corso della giornata. “Abbiamo fatto uno sforzo costante e cercheremo di proseguire questa mattina“, ha dichiarato il comandante Luis Belo Costa, portavoce dei servizi di protezione civile, durante una conferenza stampa. “Il lavoro svolto nella notte ha dato i suoi frutti“, in quanto è stato possibile “rallentare la progressione dell’incendio in aree di difficile accesso”

I servizi meteo però prevedono “alte temperature e un vento che si intensificherà” nel pomeriggio che “potrebbe portare nuove difficoltà” nel lavoro dei vigili del fuoco.

Gli incendi boschivi hanno provocato 39 feriti da quando sono divampati sabato pomeriggio nella regione di Castelo Branco.