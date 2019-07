Incendi Sardegna, 11 roghi oggi nell’isola, fiamme vicino ad una statale di Cagliari: traffico in tilt

Brucia anche oggi la Sardegna, con 11 roghi divampati. Per permettere di domare le fiamme di un incendio che si è sviluppato all’altezza di Capoterra (Cagliari) è stato necessario impiegare un elicottero del Corpo Forestale, oltre al lavoro degli uomini a terra, e bloccare temporaneamente la statale 195 che collega Cagliari alle località balneari della costa del sud ovest della Sardegna, provocando lunghe code. Alle operazioni di spegnimento sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari e i volontari della Misericordia Capoterra e ACSM Uta. Si tratta di uno dei 4 incendi che hanno richiesto l’intervento degli elicotteri della flotta regionale. Gli altri hanno interessato oltre mezzo ettaro nelle campagne di Nuoro, dove gli investigatori del Corpo forestale hanno trasmesso la notizia di reato all’autorità giudiziaria per la presunta origine colposa del rogo che ha mandato in fumo una sughereta. Fiamme anche nel Nuorese, con l’intervento dell’elicottero a Seui e a Portoscuso, dove il rogo ha distrutto macchia mediterranea e terreni incolti.