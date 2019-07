Incendi Sardegna: 18 roghi oggi, 4 domati con mezzi aerei

18 incendi sono scoppiati oggi in Sardegna e in quattro casi è stato necessario l’intervento degli elicotteri del servizio regionale coordinato dal corpo forestale. Nelle campagne di Usellus, località Pranu Argiolas, in provincia di Oristano è intervenuto un mezzo aereo proveniente dalla base di Fenosu. Il rogo ha interessato un’area agricola di circa due ettari e le operazioni sono terminate alle 14 circa. Fiamme anche nel Comune di Seneghe, località Chercos, sempre nell’Oristanese dove sono intervenuti 2 elicotteri delle basi di Fenosu e Bosa, oltre al Canadair del servizio nazionale. L’incendio ha interessato circa 1 ettaro tra oliveto, pascoli e bosco. L’ultimo mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle 16.10.

Incendio anche nel sassarese nel territorio di Bottida, in località Marrada, dove sono intervenuti 3 elicotteri regionali del Corpo forestale proveniente dalle basi di Anela, Farcana e Alà. Il rogo ha devastato un’area di 5 ettari pascoli arborati e cespugliati. L’ultimo mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 16.45. Fiamme anche nel Sud Sardegna, in agro del Comune di Nurallao, località Su Fossu, dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi di Sorgono e San Cosimo (Lanusei). L’incendio ha interessato un area di circa 2 ettari ricoperta di sugherte e macchia. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle 16.