Incendi Sardegna: allerta arancione per domani nel Cagliaritano

La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha pubblicato un nuovo Bollettino di previsione di pericolo di incendio alto per la giornata di domani, giovedì 18 luglio. Il pericolo, che interesserà anche la zona di Cagliari, è alto ed è contraddistinto dal colore Arancione, cioè con ‘attenzione rinforzata’. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.