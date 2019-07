Domani, a causa delle alte temperature, sarà una nuova giornata ad alto rischio incendi in Sardegna: la direzione generale della Protezione civile regionale ha previsto per la zona di Cagliari un codice “arancione”, che corrisponde a un’attenzione rinforzata dell’apparato antincendi e una rapida mobilitazione dei mezzi aerei in caso di necessità.