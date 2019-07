Incendi Sardegna, domani bollino arancione su gran parte dell’isola

Sardegna ancora nella morsa del caldo e degli incendi. Come se non bastasse l’allerta per le temperature che potrebbero raggiungere i +40°C, si aggiunge anche quella degli incendi. Proprio a causa del caldo rimane alta l’attenzione su possibili roghi. Bollino arancione domani in quasi mezza Sardegna: Meilogu, Marghine, Campidano di Oristano, Marmilla, Iglesiente e Sulcis. Allerta gialla invece nel resto dell’Isola. “Domani si registrerà una rotazione dei venti da scirocco – spiega il primo maresciallo, Marco Formicola, dell’ufficio meteo dell’Aeronautica di Decimomannu – con un aumento della nuvolosità alta e stratificata e un aumento delle temperature sul versante occidentale dell’Isola. Venerdì 2 la rotazione dei venti da nord ovest trasferirà il caldo sul versante orientale della Sardegna. Sabato e domenica la circolazione tenderà ad attenuarsi con venti di brezza e massime tra i 30/34 gradi“.