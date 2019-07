Incendi Sardegna, fiamme nel Sassarese: 30 ettari distrutti

Un incendio doloso ha distrutto 30 ettari di pascolo arborato e bosco nella campagne tra Villanova Monteleone e Montresta. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Corpo forestale di Sassari e per domare le fiamme che rischiavano di estendersi velocemente a causa del forte vento, sono stati chiamati in azione anche due elicotteri della Forestale decollati dalle basi di Anela e di Bosa, due Canadair e il SuperPuma arrivato dalla base di Fenosu. Il pronto intervento dei mezzi aerei ha consentito di bloccare l’avanzata dell’incendio, che secondo i primi riscontri è partito dal ciglio della strada provinciale 12 che collega Villanova Monteleone con Montresta, ed è di origine dolosa. Mentre i mezzi aerei gettavano acqua sulle fiamme, le squadre a terra hanno aiutato alcuni allevatori a spostare e mettere in salvo le loro greggi di pecore.