Incendi in Sicilia: case minacciate dalle fiamme nel Catanese nella notte

Dopo ore di lavoro è stato domato nella notte l’incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si è sviluppato in località Vampolieri, zona collinare di Aci Castello. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, una del distaccamento di Acireale e l’altra del distaccamento Nord.

Sono state evacuate in via precauzionale alcune persone da case che erano minacciate dall’avanzata delle fiamme. Il fronte è stato poi circoscritto prima che potesse mettere a rischio l’incolumità delle persone e delle abitazioni.

L’incendio ha lambito anche un ristorante e una piccola centrale elettrica.