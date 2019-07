Incendi in Sicilia: evacuato villaggio turistico nel Trapanese

Diversi incendi sono divampati nella notte tra la provincia di Trapani e Palermo: sul posto i vigili del fuoco, i forestali e le squadre della protezione civile.

Situazione critica in particolare nel Trapanese, a San Vito Lo Capo, dove le fiamme hanno minacciato il villaggio Calampiso da dove sono state evacuate 750 persone: gli ospiti della struttura sono stati trasportati a bordo dei motopescherecci in attesa del cessato allarme. Questa mattina hanno fatto rientro nella struttura alberghiera.

Il fuoco è stato alimentato dal forte vento di scirocco che ha spirato nel corso della notte. Per spegnere le fiamme sono intervenuti anche due canadair.

Incendi anche nel Palermitano: ad Alia le fiamme hanno minacciato le case in contrada Cavaro. Ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti. Un altro rogo è stato segnalato a Monreale, nella zona di Cozzo Meccini.