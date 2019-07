Incendi: “Anche quest’anno la Sicilia paga un prezzo altissimo”

Dall’inizio del 2019 sono stati 103 gli Incendi di grandi dimensioni (oltre i 25 ettari) che hanno colpito l’Italia, il 52% in Sicilia (54): il dato quanto emerge dall’analisi di Unaprol – Consorzio olivicolo italiano, sulla base dei dati Effis (European Forest Fire Information System), aggiornati al 9 luglio.

Diversi roghi sono divampati nella notte tra le province di Trapani e Palermo, con l’evacuazione a San Vito Lo Capo del villaggio turistico Calampiso.

“Anche quest’anno – spiega Francesco Ferreri, presidente regionale Coldiretti – la Sicilia paga un prezzo altissimo a causa di carenze infrastrutturali e comportamenti delinquenziali. Al di la’ della temperatura e’ chiaro che il sistema di controlli deve essere potenziato con tolleranza zero per chi mette a rischio il territorio, le colture e soprattutto la vita delle persone. Vanno ripopolate le aree abbandonate con politiche adeguate e potenziata l’attenzione delle istituzioni altrimenti ci ritroveremo ogni anno ad un impoverimento di cui paghiamo tutti le conseguenze“.