Incendi Toscana, fiamme all’Argentario: i vigili del fuoco presidiano le abitazioni

Un incendio sta divampando in località Cala Piccola, all’Argentario: lo rende noto il Centro operativo provinciale Anti incendi boschivi di Grosseto attraverso la Soup, la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana.

Attivo lungo due fronti di circa 100 metri ciascuno, il rogo sta interessando una zona non abitata e caratterizzata prevalentemente da macchia mediterranea già colpita in passato da incendi.

Sul posto impegnate 7 squadre di operatori per un totale di circa 20 volontari, tra dipendenti dell’Unione dei Comuni delle colline metallifere, Vigili del Fuoco che stanno presidiando le abitazioni più vicine e volontari antincendi della zona.

In azione anche 2 elicotteri del servizio anticendi della Regione Toscana e uno dei Vigili del fuoco.

Nonostante il forte vento in zona, la situazione è in via di miglioramento.