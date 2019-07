Incendio in capannone a Milano: colonna di fumo nero

Un incendio è divampato in un capannone abbandonato che si trova nelle vicinanze di un’area ferroviaria, a Milano. Sul posto i Vigili del fuoco.

Il rogo, che ha provocato apprensione in quanto ha generato una colonna di fumo nero, è stato spento intorno alle 9.

Il capannone, si trova in via Valtellina, nelle pertinenze dello Scalo Farini, ed è abitualmente rifugio per sentatetto.

Non risultano feriti.