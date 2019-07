Incendio cattedrale di Notre Dame, inquinamento da piombo: pulizia straordinaria delle scuole

Una “pulizia approfondita” delle scuole è stata ordinata dalle autorità francesi nei pressi della cattedrale di Notre Dame a Parigi, per inquinamento da piombo: l’annuncio arriva dopo che alcuni media avevano riportato che l’estensione della contaminazione sarebbe stata tenuta segreta. Il responsabile della salute di Parigi ha dichiarato che le operazioni sono state ordinata per “rassicurare che il rischio è minimo“, precisando che i livelli di inquinamento da piombo dall’incendio di aprile non costituiscono un pericolo.