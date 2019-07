Incendio in ex fabbrica a Porto Torres: densa nube di fumo nero [VIDEO]

Un incendio è scoppiato all’alba nella zona industriale di Porto Torres, in un deposito di rifiuti speciale della E’ Ambiente e nell’adiacente stabilimento di produzione vernici ex Inversol: le fiamme sono state domate.

I vigili del fuoco stanno completando le operazioni di spegnimento – che vanno avanti ormai circa sei ore – al termine delle quali potranno essere avviate le verifiche per risalire all’origine del rogo che generato une densa nube nera. Dai primi rilievi effettuati dall’Arpas, i parametri delle eventuali sostanze inquinanti nell’aria risultano tutti entro i limiti stabiliti per legge, quindi per al momento si esclude il rischio di contaminazione da gas tossici. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e quelli del Nucleo operativo ecologico di Sassari che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.