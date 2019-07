“A causa di una forte turbolenza i Canadair Can 8 e Can 11 (che stavano operando a Siniscola, Nu) lasciano la zona delle operazioni fino al miglioramento delle condizioni meteo. Lasciano anche gli elicotteri regionali di Anela e Ala’ mentre Eli-Farcana prosegue operazioni di spegnimento di fiamme ancora attive“: lo rende noto il Centro di coordinamento regionale della linea di spegnimento degli incendi boschivi in merito al rogo che da ieri notte è attivo a Siniscola.