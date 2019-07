Un incendio è divampato nella notte in una palazzina a Varese.

Sul posto 118 e Vigili del fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate nell’edificio, dove erano presenti 6 persone (una ha riportato lievi ustioni). Tre feriti sono stati trasportati in ospedale a Varese e 3 a Luino per inalazione di fumo.